До Росії надійшли китайські бронемашини Tiger, – “Мілітарний”

У квітні цього року Сі Цзіньпін давав Україні “позитивну відповідь” щодо неприпустимості постачання зброї РФ.

Російську національну гвардію озброїли першими бронемашинами Tiger китайського виробництва.

Про це повідомляє “Мілітарний”.

Бронетехніка надійшла на озброєння підрозділу “кадировців”, який входить до Росгвардії.

Військова техніка китайського виробництва вперше з’явилася на озброєнні російських підрозділів.

Повідомляється, що бронетехніка була придбана владою Чеченської Республіки. На оприлюднених кадрах демонструється вісім китайських бронемашин з кріпленням для зброї.

Зазначається, що бронемашину Tiger виготовляє китайське оборонне підприємство Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing.

Tiger з колісною формулою вперше демонструвався на міжнародній виставці Eurosatory-2012.

Він створений на базі вантажного автомобіля підвищеної прохідності, завдяки чому має високу мобільність за умов бездоріжжя. Машина забезпечує захист від патронів 7,62 мм.

Броньована машина вміщує до 10 осіб, включно з водієм. Tiger має дизельний двигун Cummins ISDE200-30 потужністю 200 к.с.

Китайський Tiger широко експортується, багато з них продано або передано як військова допомога від китайського уряду по всьому світу. У 2015 році 31 така машина була замовлена Болівією, із загальною вартістю контракту 7,7 млн доларів.

Tiger 4×4 підходить для широкого кола завдань як машина швидкої допомоги, командного пункту, для служби безпеки та правоохоронних органів.

Нагадаємо, на початку червня представник Китаю в Україні закликав “припинити надсилати зброю на поле бою”. Жодних ознак того, що його поїздка до України та низки інших країн принесла будь-який прогрес, немає.

У травні українська розвідка повідомила, що Китай не постачає Росії зброю, але експортує обладнання, що можуть використовувати для ракет. ГУР Міноборони не має даних про постачання китайської зброї до РФ.