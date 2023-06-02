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Представник Китаю в Україні закликав “припинити надсилати зброю на поле бою”

Жодних ознак того, що його поїздка до України та низки інших країн принесла будь-який прогрес, немає.

Представник Китаю в Україні закликав “припинити надсилати зброю на поле бою”
Фото: EPA/UPG

Представник Китаю в Україні Лі Хуей закликав “припинити надсилати зброю на поле бою” та провести мирні переговори. Водночас жодних ознак того, що його поїздка до України та низки інших країн принесла будь-який прогрес немає.

Про це пише Associated Press.

Заява Лі прозвучала у той момент, коли Вашингтон та його європейські союзники нарощують постачання ракет, танків та іншої зброї українським силам.

Уряд китайського лідера Сі Цзіньпіна заявляє, що він нейтральний і хоче виступати посередником для закінчення війни, але політично підтримує Москву.

“Китай вважає, що якщо ми справді хочемо покласти край війні, врятувати життя та встановити мир, для нас важливо припинити надсилати зброю на поле бою, інакше напруженість буде тільки зростати”, − сказав Лі журналістам.

Лі відвідав Україну, Росію, Польщу, Францію, Німеччину та штаб-квартиру Європейського Союзу під час поїздки 15-28 травня. 

Політологи вважають, що китайська ініціатива є малоперспективною, але вона дає Пекіну можливість розширити свою глобальну дипломатичну роль. У лютому Пекін оприлюднив мирний план, який не знайшов підтримку серед союзників Києва.

Китай вважає Москву дипломатичним і військовим партнером у протистоянні домінуванню Сполучених Штатів у світових справах. Пекін відмовився критикувати вторгнення та використав свій статус одного з п’яти постійних членів Ради безпеки ООН, щоб відбити дипломатичні атаки на Росію.

Нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба спростував інформацію про те, що Лі Хуей пропонував закликати до негайного припинення вогню, при цьому визнаючи окупацію РФ українських територій.

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