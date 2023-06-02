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Примусово евакуюють 239 дітей із семи населених пунктів Донеччини

У супроводі одного з батьків діти будуть забезпечені безкоштовним прихистком.

Примусово евакуюють 239 дітей із семи населених пунктів Донеччини
Фото: Поліція Донеччини

Оголосили примусову евакуацію дітей семи населених пунктів Донецької області, де безпекова ситуація залишається критичною.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

“239 дітей будуть евакуйовані з міста Залізне, селищ Нью-Йорк і Північне, сіл Костянтинівка, Іванопілля, Миколаївка, Подільське. Відповідне рішення ухвалили в МінРеінтеграції, підтримавши ініціативу Донецької ОВА”, – йдеться у повідомленні.

До проведення евакуації буде залучена поліція Донеччини, зокрема підрозділи Білий Янгол та ювенальної превенції.

Евакуйовані діти в супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безкоштовним прихистком, соціальними гарантіями, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою.

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Нагадаємо, ворог надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 25 ворожих атак на сході.

Від березня 2023 року із прифронтових територій Донецької і Луганської областей, що регулярно обстрілюються росіянами, були примусово евакуйовані 130 дітей

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