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РФ має дилему: зміцнити оборону на прикордонні чи свої лінії в окупованій Україні, − британська розвідка

Станом на ранок 1 червня партизанські загони вдруге за десять днів атакували Бєлгородську область Росії.

РФ має дилему: зміцнити оборону на прикордонні чи свої лінії в окупованій Україні, − британська розвідка
Фото: Грунт

Станом на ранок 1 червня партизанські загони вдруге за десять днів атакували Бєлгородську область Росії, повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.

Літальні апарати, схожі на безпілотники, також вдарили по Бєлгороду (35 км углибї Росії), тоді як влада евакуювала цивільних осіб із прикордонного міста Шебікіно.

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Російські військові та внутрішні сили, ймовірно, досягли більшого успіху у стримуванні цього рейду, ніж попереднього. Однак, згідно з пресрелізом Міноборони Росії, вони вдалися до розгортання повного спектру бойових засобів на власній території, вклюно з ударними вертольотами та важкою термобаричною ракетною системою ТОС-1А.

“Зараз російське командування стоїть перед гострою дилемою: зміцнити оборону в прикордонних регіонах Росії чи зміцнити свої лінії в окупованій Україні”, − зазначили британці.

Нагадаємо, військові з Руського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" оголосили другу фазу своїх операцій на території РФ. 22 травня вони заявили, що повертаються "звільняти" РФ. У прикордонних районах пролунали вибухи.

У ГУР повідомили, що Легіон "Свобода Росії" та бійці "Руського добровольчого корпусу" проводять на території Бєлгородської області операцію зі створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців. Розвідка наголосила, що операцію проводять винятково громадяни Росії, і ця ситуація є внутрішнім протистоянням. 

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі телемарафону сказав, що до повстанців прекрасно ставиться місцеве населення – жителі Бєлгородської області виявили велику лояльність до представників РДК і легіону "Свобода Росії". 

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