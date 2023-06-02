Росіяни вдарили по Києву крилатими ракетами типу Х-101/555 та атакували “Шахедами”, – КМВА

Уночі 2 червня у повітряному просторі над Києвом та навколо сили й засоби ППО виявили і знищили понад 30 повітряних цілей різного типу.

Про це повідомила у Telegram КМВА.

“Терор Києва повітряними атаками триває. Навіжені терористи практично без пауз нападають на столицю. За останні 6 днів рашисти завдали вже шостого повітряного удару по місту! І кожного разу ворог змінював зброю”, – зазначив голова КМВА Сергій Попко.

Близько третьої ночі мер Києва Віталій Кличко написав, що у Києві лунають вибухи та працює ППО. Очікувалася ще одна хвиля безпілотників. О 3:33 мер додав, що у Києві ще пролунали вибухи.

“Викликів рятувальних служб та медиків під час повітряної тривоги в Києві не було. Уже після тривоги в Дарницькому районі столиці на дорозі виявили тліючі уламки ракети. Рятувально-пожежна служба попрямувала на місце. Також в Подільському районі сталося загоряння травʼяного настилу внаслідок падіння уламків. Служби працюють”, – зазначив столичний голова о 5:04.

За словами Попка, цього разу атака була комбінованою – дронами та крилатими ракетами одночасно. Пуски зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС були здійснені з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555. Водночас із різних напрямків Київ атакували дрони, за попередніми даними – баражуючі боєприпаси “Shahed”.

За попередньою інформацією, у повітряному просторі над Києвом та навколо столиці сили та засоби протиповітряної оборони виявили та знищили понад 30 повітряних цілей різного типу”, – додав очільник КМВА.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби противник завдав 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу “Іскандер” по Києву, (знищено нашими захисниками) та 2 зенітних керованих ракет С-300 по Харкову. Крім того, завдав 46 авіаційних ударів та здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені мирні громадяни, серед яких діти, пошкоджено дитячу поліклініку, житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.