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Поліцейські підозрюють в колабораціонізмі трьох мешканок Херсонщини

Жінкам повідомлено про підозру у вчиненні злочину заочно.

Поліцейські підозрюють в колабораціонізмі трьох мешканок Херсонщини
Фото: Нацполіція

Слідчі поліції Херсонської області повідомили про підозру в колабораціонізмі трьом місцевим мешканкам.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Поліцейські встановили, що троє мешканок Херсонщини підтримали окупацію області військами РФ та добровільно погодилися співпрацювати з агресорами. Колаборантки зайняли різні посади в незаконно створеній організації “Союз матерів Херсона” та здійснювали інформаційну підтримку політики окупаційної влади”, - розповіли в поліції. 

Йдеться про 20-річну жительку Каховського району та двох мешканок Херсона віком 32 та 33 роки. 

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Найстарша з жінок наприкінці липня 2022 року погодилася очолити незаконно створену громадську  організацію “Союз матерів Херсона”. Вона розповсюджувала серед херсонців друковане видання “Надднепрянская правда”, в якому виправдовувалася та заперечувалась збройна агресія Росії проти України. 

Жінка також виступила в підтримку декларації “Русский Херсон” та за інтеграцію Херсонщини в єдиний економічний, технологічний,  енергетичний і суспільно-політичний простір РФ. Також з нею було записане відеоінтерв’ю, в якому вона наголосила, що безпека дітей Херсонщини може бути забезпечена тільки РФ.

Наймолодша жінка обійняла посаду секретаря псевдоорганізації, а також представляла її від міста Нова Каховка. Вона неодноразово брала активну участь в заходах політичного характеру та закликала жителів тимчасово окупованої Херсонщини взяти участь у проведенні незаконного референдуму про приєднання області до складу РФ.

Остання, 32-річна херсонка, погодилася стати головою Білозерської філії “Союза матерів Херсона” та пропагувала відкриття на території тимчасово окупованої Херсонської області дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які працювали б за освітніми стандартами держави-агресора.

Слідчі кваліфікували їх дії за ч. 6 ст. 111-1 “Колабораційна діяльність” Кримінального кодексу України. Жінкам заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину. 

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, до 15 років за ґратами засуджено мешканця Херсонщини, який здавав окупантам інформацію про проукраїнськи налаштованих громадян.

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