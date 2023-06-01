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Зеленський і члени "коаліції винищувачів" домовилися найближчим часом почати навчання українців на літаках

Також працюють на офіційним рішенням про створення коаліції бойових літаків ("Небесного щита України").

Зеленський і члени "коаліції винищувачів" домовилися найближчим часом почати навчання українців на літаках
Фото: ОПУ

Під час візиту до Молдови для участі в саміті Європейської політичної спільноти Президент України Володимир Зеленський провів неформальну зустріч з прем'єрами Великобританії Ріші Сунаком, Нідерландів Марком Рютте, Польщі Матеушем Моравецьким, Данії Метте Фредеріксен, Швеції Ульфом Крістерссоном та Бельгії Александром де Кроо.

Про це йдеться на сайті глави держави.

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Співрозмовники обговорили практичні питання, пов’язані з початком тренування українських пілотів на винищувачах F-16 та літаках інших типів. Вони домовилися почати цей процес найближчим часом.

Також на зустрічі йшлося про майбутнє постачання літаків і створення необхідної для них інфраструктури. 

Крім того, Зеленський і члени "коаліції винищувачів" домовилися продовжити після майбутніх консультацій з американською стороною роботу над офіційним рішенням про створення коаліції бойових літаків ("Небесного щита України") на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн".

Ще одна тема зустрічі - необхідність формування коаліції Patriot на тлі посилення ракетних обстрілів українських міст із боку Росії.

Нагадаємо, коаліцію з підготовки українських пілотів на F-16 очолять Данія та Нідерланди. Доєднатись до підготовки українських пілотів мають наміри Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща. А для передачі винищувачів F-16 союзники планують створити спеціальний фонд.

Тим часом Нідерланди “серйозно розглядають” відправку F-16 в Україну.

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