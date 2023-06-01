Також працюють на офіційним рішенням про створення коаліції бойових літаків ("Небесного щита України").

Під час візиту до Молдови для участі в саміті Європейської політичної спільноти Президент України Володимир Зеленський провів неформальну зустріч з прем'єрами Великобританії Ріші Сунаком, Нідерландів Марком Рютте, Польщі Матеушем Моравецьким, Данії Метте Фредеріксен, Швеції Ульфом Крістерссоном та Бельгії Александром де Кроо.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Співрозмовники обговорили практичні питання, пов’язані з початком тренування українських пілотів на винищувачах F-16 та літаках інших типів. Вони домовилися почати цей процес найближчим часом.

Також на зустрічі йшлося про майбутнє постачання літаків і створення необхідної для них інфраструктури.

Крім того, Зеленський і члени "коаліції винищувачів" домовилися продовжити після майбутніх консультацій з американською стороною роботу над офіційним рішенням про створення коаліції бойових літаків ("Небесного щита України") на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн".

Ще одна тема зустрічі - необхідність формування коаліції Patriot на тлі посилення ракетних обстрілів українських міст із боку Росії.

The coalition of fighter jets. The meeting with the leaders of European countries.



We discussed issues related to the start of training of 🇺🇦 pilots on F-16 and other types of aircraft.



We agreed to continue working on an official decision to create the Ukrainian Sky Shield… pic.twitter.com/tsD7GKNnjq — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 1, 2023

Нагадаємо, коаліцію з підготовки українських пілотів на F-16 очолять Данія та Нідерланди. Доєднатись до підготовки українських пілотів мають наміри Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща. А для передачі винищувачів F-16 союзники планують створити спеціальний фонд.

Тим часом Нідерланди “серйозно розглядають” відправку F-16 в Україну.