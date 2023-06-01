Зеленський і Йоханніс підписали декларацію про підтримку Румунією євроатлантичної інтеграції України

“Це важливий крок напередодні липневого саміту НАТО у Вільнюсі”.

Президенти України та Румунії Володимир Зеленський і Клаус Йоханніс підписали декларацію про підтримку Румунією євроатлантичної інтеграції нашої країни.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

“Разом із президентом Румунії Клаусом Йоханнісом підписали декларацію про підтримку Румунією євроатлантичної інтеграції України. Це важливий крок напередодні липневого саміту НАТО у Вільнюсі”, – йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі також обговорювалися подальші кроки в допомозі Україні з боку Румунії з метою протистояння російській агресії та двостороння взаємодія. Окрему увагу президенти приділили реалізації формули миру “як основи для забезпечення сталого справедливого миру на континенті та відновлення світового порядку”.

“Дякую всьому румунському народові за солідарність з Україною та окремо Клаусу Йоханнісу за його особистий внесок у підтримку нашої країни та посилення її обороноздатності”, – зазначив глава держави.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський перебуває з візитом у Молдові, де 1-2 червня відбувається саміт Європейського політичного співтовариства. У заході беруть участь 47 президентів, прем’єр-міністрів та глав європейських структур.