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Російські окупанти на захоплених територіях залучають до агентурної мережі перевізників і таксистів, - Маляр

Вони повинні звітувати про виявлення осіб з проукраїнськими настроями.

Російські окупанти на захоплених територіях залучають до агентурної мережі перевізників і таксистів, - Маляр
Фото: EPA/UPG

На тимчасово окупованій території України російські загарбники розширюють агентурну мережу за рахунок перевізників і таксистів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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За її словами, російські так звані правоохоронні органи примушують місцевих підприємців, які пов’язані з наданням населенню транспортних послуг, зокрема, перевізників і таксистів невідкладно звітувати про виявлення осіб з проукраїнськими настроями та будь-які порушення окупаційного режиму.  

"У разі ухилення від виконання таких зобов’язань окупанти негайно забороняють діяльність місцевих транспортників. Особливу активність з розгортання агентурної мережі у такий спосіб противник здійснює в тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської, Донецької та Луганської областей", - зазначила заступниця міністра оборони.

Маляр додала, що минулого тижня попередження про припинення дії договорів через недотримання зобов’язань отримали ряд місцевих підприємств та окремих перевізників. "Разом з тим на ринок транспортних перевезень на тимчасово окупованій території все більше залучаються виключно російські підприємства", - додала заступниця глави Міноборони.

Нагадаємо, на тимчасово окуповані території Запорізької області прибув ОМОН із республіки Дагестан (РФ). Росіяни планують використати групу як "кістяк" для створення підрозділу ОМОН на території окупованої області та сподіваються подолати партизанський рух.

У Скадовському районі Херсонщини загарбники здійснюють рейди по домівках жителів - шукають тих, хто співпрацює зі Збройними Силами.

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