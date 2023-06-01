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​Кіберполіція викрила організатора шахрайського call-центру, що привласнив понад 5 мл грн

"Кур'єрів" затримали в Ізраїлі.

​Кіберполіція викрила організатора шахрайського call-центру, що привласнив понад 5 мл грн
Фото: Національна поліція України

Кіберполіція спільно зі слідчим управлінням поліції Запорізької області, працівниками Офісу Генпрокурора та правоохоронцями Ізраїлю викрила діяльність організатора call-центру, який привласнив понад 5 мл грн.

Про це йдеться на сайті Національної поліції.

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За словами правоохоронців, зловмисники телефонували потенційним жертвам, представлялися представниками банків або поліцейськими. Вони запевняли людей, нібито сторонні особи отримали доступ до їхніх банківських рахунків та от-от планують привласнити гроші. 

"Для "збереження" заощаджень людям пропонували зняти готівку самостійно та передати її так званому "кур’єру" від банку, після чого обіцяли зарахувати гроші на "безпечний рахунок". У такий спосіб фігуранти привласнили понад 5 мільйонів гривень. Потерпілих наразі встановлюють правоохоронці", - розповіли в кіберполіції.

Правоохоронці провели обшуки в оселі організатора схеми і припинили діяльність call-центру. Вилучили банківські картки, мобільні телефони та комп'ютерну техніку. Водночас тривали обшуки в Ізраїлі - там силовики затримали двох чоловіків, які виконували функцію "кур’єрів". 

Фото: Національна поліція України

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше у Києві шахрайський кол-центр заволодів понад 10 млн гривень під виглядом збору коштів постраждалим дітям. А торік правоохоронці викрили мережу шахрайських call-центрів, де працювало понад 140 осіб. Їхні працівники представлялися співробітниками банків, а отримані обманом кошти зловмисники переказували на електронні гаманці, картки підконтрольних осіб і переводили у криптовалюту.

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