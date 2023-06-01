Кіберполіція спільно зі слідчим управлінням поліції Запорізької області, працівниками Офісу Генпрокурора та правоохоронцями Ізраїлю викрила діяльність організатора call-центру, який привласнив понад 5 мл грн.

Про це йдеться на сайті Національної поліції.

За словами правоохоронців, зловмисники телефонували потенційним жертвам, представлялися представниками банків або поліцейськими. Вони запевняли людей, нібито сторонні особи отримали доступ до їхніх банківських рахунків та от-от планують привласнити гроші.

"Для "збереження" заощаджень людям пропонували зняти готівку самостійно та передати її так званому "кур’єру" від банку, після чого обіцяли зарахувати гроші на "безпечний рахунок". У такий спосіб фігуранти привласнили понад 5 мільйонів гривень. Потерпілих наразі встановлюють правоохоронці", - розповіли в кіберполіції.

Правоохоронці провели обшуки в оселі організатора схеми і припинили діяльність call-центру. Вилучили банківські картки, мобільні телефони та комп'ютерну техніку. Водночас тривали обшуки в Ізраїлі - там силовики затримали двох чоловіків, які виконували функцію "кур’єрів".

Фото: Національна поліція України

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше у Києві шахрайський кол-центр заволодів понад 10 млн гривень під виглядом збору коштів постраждалим дітям. А торік правоохоронці викрили мережу шахрайських call-центрів, де працювало понад 140 осіб. Їхні працівники представлялися співробітниками банків, а отримані обманом кошти зловмисники переказували на електронні гаманці, картки підконтрольних осіб і переводили у криптовалюту.