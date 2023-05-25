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Іран заявив про успішне випробування балістичної ракети дальністю 2 тис. км

Телебачення показало кадри "запуску модернізованої версії іранської балістичної ракети Khoramshahr 4".

Іран заявив про успішне випробування балістичної ракети дальністю 2 тис. км
Фото: EPA/UPG

Іран успішно випробував балістичну ракету дальністю 2000 км. Про це пише Reuters з посиланням на іранські державні ЗМІ.

“Наш меседж ворогам Ірану полягає в тому, що ми захищатимемо країну та її досягнення. Наш меседж нашим друзям полягає в тому, що ми хочемо допомогти регіональній стабільності”, − заявив міністр оборони Ірану Мохаммадрез Аштіані.

Телебачення показало кадри "запуску модернізованої версії іранської балістичної ракети Khoramshahr 4" з дальністю польоту 2000 км, яка може нести боєголовку масою 1500 кг. Державна інформаційна агенція IRNA повідомила, що ракета має назву Хайбар − відсилання до єврейського замку, захопленого мусульманськими воїнами в перші дні ісламу.

Фото: EPA/UPG

Інформація про випробування з’явилося через два дні після того, як командувач ізраїльськими збройними силами заявив про можливість “дій” проти Тегерана у зв'язку з його ядерною програмою.

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Іран, який має одну з найбільших ракетних програм на Близькому Сході, заявляє, що його зброя здатна досягти ізраїльських та американських баз у регіоні. Попри протидію з боку США та європейських країн, Тегеран заявив, що продовжить розвивати свою “оборонну” ракетну програму.

Фото: EPA/UPG

Ядерна угода, від якої Вашингтон відмовився у 2018 році, наклала обмеження на ядерну діяльність Ірану, що подовжило час, необхідний Тегерану для виробництва достатньої кількості розщеплюваного матеріалу для ядерної бомби. Іран заперечує бажання отримати ядерну зброю.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Іран накопичив достатньо матеріалу для п’яти ядерних бомб.

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