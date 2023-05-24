У Міністерстві оборони Японії відбулася церемонія передачі Україні 100 автомобілів і 30 000 готових харчових пайків для потреб Збройних Сил України.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Перші два автомобілі вже по дорозі в Україну, інші направлятимуться після проходження техогляду і необхідної підготовки", - додали в Генштабі.
Посол України в Японії Сергій Корсунський підкреслив, що це вперше у післявоєнній історії Японії Сили самооборони передають військову техніку воюючій державі.
"Далі буде", - додав посол.
Нагадаємо, крім авто Японія також прийме на лікування поранених українських бійців. Також вона допоможе Україні розвивати інновації та посилювати кіберзахист. А днями уряд Японії оголосив про нові санкції проти Росії.