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Японія передає для потреб ЗСУ 100 авто і 30 тисяч готових харчових пайків

Перші два автомобілі вже прямують до України.

Японія передає для потреб ЗСУ 100 авто і 30 тисяч готових харчових пайків
Фото: Генштаб ЗСУ

У Міністерстві оборони Японії відбулася церемонія передачі Україні 100 автомобілів і 30 000 готових харчових пайків для потреб Збройних Сил України.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Перші два автомобілі вже по дорозі в Україну, інші направлятимуться після проходження техогляду і необхідної підготовки", - додали в Генштабі.

Фото: Генштаб ЗСУ

Посол України в Японії Сергій Корсунський підкреслив, що це вперше у післявоєнній історії Японії Сили самооборони передають військову техніку воюючій державі.

"Далі буде", - додав посол.

Нагадаємо, крім авто Японія також прийме на лікування поранених українських бійців. Також вона допоможе Україні розвивати інновації та посилювати кіберзахист. А днями уряд Японії оголосив про нові санкції проти Росії.

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