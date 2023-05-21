Японія передасть Україні 100 військових вантажівок

Країна також прийме на лікування поранених бійців.

Україна отримає від Японії близько 100 військових вантажівок та приблизно 30 тисяч пайків.

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Японії.

Країна також прийме на лікування поранених бійців.

Зазначається, що ця допомога надається у відповідь на запит української сторони.

Японський банк міжнародного співробітництва також застрахує облігації на 93 мільярди єн, випущених Польщею для фінансування допомоги біженцям з України.

Крім того, Японія має намір продовжувати виділяти допомогу з пакету на 7,6 мільярдів доларів. Ці гроші підуть на відбудову нашої країни.

Нагадаємо, 20 та 21 травня президент Володимир Зеленський відвідав Хіросіму. В рамках саміту "Великої сімки" він провів переговори з прем'єрами Великої Британії, Італії, Канади та Індії, а також з канцлером Німеччини, президентом США, Франції, Південної Кореї та іншими європейськими чиновниками.

Також Зеленський зустрівся з японським прем'єром Фуміо Кісідою. Вони домовилися про проведення українсько-японської конференції з відновлення України та залучення до цього процесу приватного бізнесу.