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У Кишиневі десятки тисяч людей зібралися на мітинг на підтримку євроінтеграції

За інформацією поліції, у Великих Європейських зборах в центрі Кишинева взяли участь до 80 тис. людей.

У Кишиневі десятки тисяч людей зібралися на мітинг на підтримку євроінтеграції
Фото: Newsmaker

Президент Молдови Мая Санду виступила на мітингу на підтримку євроінтеграції, який її прибічники зібрали у Кишиневі.

Про це пише NewsMaker.

На площі Великих національних зборів у центрі Кишинева зібралися тисячі громадян.

"Наш проєкт і мета – Молдова має стати членом Європейського Союзу. Це не лише моє зобов'язання, на цьому шляху нас підтримує Європейський Союз. Цього вимагає народ Молдови. Щоразу, коли народ виходив на вулиці, він просив захищати їхні права. Він просив на виборах і просить зараз, коли ми знову зібралися разом, щоб вирішити долю Молдови. Європа – це не просто політичний слоган. Європа - це спосіб життя, мрія, яка має стати реальністю. Це шанс нашого народу жити у мирі, спокої та добробуті", - каже Санду.

Вона наголосила, що ЄС - це єдиний шлях, який може гарантувати безпеку для населення країни. За словами президентки, вже до 2030 року Молдова може стати членом Європейського Союзу, а діти, народжені цьогоріч, підуть до першого класу, коли країна вже буде в ЄС.

Голова Європарламенту Роберта Мецола на мітингу привітала президентку Молдови, зазначивши, що "це жінка, яка розуміє, що означає бути європейцем, лідер, що надихає, і президент, який має хоробрість змінити хід історії Молдови та обличчя Європи".

За інформацією поліції, у Великих Європейських зборах, які проходять в центрі Кишинева 21 травня, взяли участь від 75 до 80 тис. людей. При цьому правоохоронці відмітили, що не зафіксували жодного порушення порядку.

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Нагадаємо, що спікер парламенту Молдови Ігор Гросу ініціює процедуру, яка дозволить країні вийти з міжпарламентської асамблеї СНД, що стане першим кроком до повного виходу з організації.

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