Глава Асамблеї країн-учасниць Римського статуту відреагував на залякування Росією прокурора і суддів МКС

Голова Асамблеї держав-учасниць Римського статуту висловив глибоку стурбованість через повідомлення про заходи влади Росії щодо прокурора та суддів Міжнародного кримінального суду.

Про це йдеться на сайті МКС.

Очільник Асамблеї "шкодує про ці акти залякування та неприйнятні спроби підірвати мандат Міжнародного кримінального суду з розслідування, покарання та запобігання вчиненню найтяжчих міжнародних злочинів" і висловив підтримку МКС.

"Міжнародний кримінальний суд означає відданість його держав-учасниць забезпеченню відповідальності за найбільш серйозні злочини, що викликають стурбованість міжнародного співтовариства в цілому. Ми закликаємо всі держави поважати судову незалежність та об'єднатися проти безкарності", - йдеться в заяві.

Також очільник Асамблеї закликав держави-учасниці МВС та всіх зацікавлених сторін системи правосуддя Римського статуту знову "заявити про свою прихильність до захисту принципів і цінностей, закріплених у Римському статуті, та зберігати чесність Суду, незважаючи на жодні загрози щодо Суду, його посадових осіб та персоналу, як а також тих, хто співпрацює з ним".

Нагадаємо, напередодні Росія оголосила в розшук прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Ахмада Хана. Хан посприяв тому, аби МКС у березні видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Зловмисників обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію Російської Федерації.