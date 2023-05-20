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Глава Асамблеї країн-учасниць Римського статуту відреагував на залякування Росією прокурора і суддів МКС

У МКС вважають дії Росії щодо прокурора Каріма Хана неприйнятними спробами "підірвати мандат Міжнародного кримінального суду".

Глава Асамблеї країн-учасниць Римського статуту відреагував на залякування Росією прокурора і суддів МКС
Фото: Міжнародний кримінальний суд

Голова Асамблеї держав-учасниць Римського статуту висловив глибоку стурбованість через повідомлення про заходи влади Росії щодо прокурора та суддів Міжнародного кримінального суду.

Про це йдеться на сайті МКС.

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Очільник Асамблеї "шкодує про ці акти залякування та неприйнятні спроби підірвати мандат Міжнародного кримінального суду з розслідування, покарання та запобігання вчиненню найтяжчих міжнародних злочинів" і висловив підтримку МКС.

"Міжнародний кримінальний суд означає відданість його держав-учасниць забезпеченню відповідальності за найбільш серйозні злочини, що викликають стурбованість міжнародного співтовариства в цілому. Ми закликаємо всі держави поважати судову незалежність та об'єднатися проти безкарності", - йдеться в заяві.

Також очільник Асамблеї закликав держави-учасниці МВС та всіх зацікавлених сторін системи правосуддя Римського статуту знову "заявити про свою прихильність до захисту принципів і цінностей, закріплених у Римському статуті, та зберігати чесність Суду, незважаючи на жодні загрози щодо Суду, його посадових осіб та персоналу, як а також тих, хто співпрацює з ним".

Нагадаємо, напередодні Росія оголосила в розшук прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Ахмада Хана. Хан посприяв тому, аби МКС у березні видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Зловмисників обвинувачують у незаконній депортації дітей та незаконному переміщенні їх із окупованих територій України на територію Російської Федерації.

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