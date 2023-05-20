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Окупант розповів, як російські солдати розстріляли сотні цивільних на Луганському напрямку, - перехоплення ГУР

“Ми заходили в хати і просто розстрілювали”.

Окупант розповів, як російські солдати розстріляли сотні цивільних на Луганському напрямку, - перехоплення ГУР
Ілюстративне фото
Фото: змі окупантів

У новому перехопленні української розвідки російський військовослужбовець розповів, як російські солдати розстріляли сотні цивільних на Луганському напрямку.

“У нас кулеметники як давай косити все, нах*й: дітей там, баб, чоловіків, місцевих, не місцевих, просто всіх викосили. Ми заходили в хати і просто розстрілювали”, - розповів окупант своїй бабусі. 

Зокрема, за його словами, за день вони вбили не менше 400 осіб.

Нагадаємо, в Україні заочно засудили 9 військових РФ, які били, катували та погрожували вбивством мешканцю Бучі. Одного з військовослужбовців РФ засуджено до 12 років позбавлення волі, чотирьох – 11 років 6 місяців, інших – до 11 років ув’язнення. Зараз вони перебувають у розшуку.

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