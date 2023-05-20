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Внаслідок обстрілу ворогом Куп’янська двоє цивільних людей отримали поранення

Також виникла пожежа на площі 800 кв м.

Внаслідок обстрілу ворогом Куп’янська двоє цивільних людей отримали поранення
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Внаслідок обстрілу ворогом Куп’янська на Харківщині двоє цивільних людей отримали поранення. 

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

“Окупанти не припиняють терор мирного населения Харківщини. Сьогодні під ворожим вогнем було м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу постраждало двоє цивільних людей. 44-річного чоловіка госпіталізовано, а 61-річний мирний житель отримав медичну допомогу на місці”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що через обстріл сталося займання трави, будівельного сміття та вторинної серовини на площі близько 800 кв м.

Нагадаємо, сьогодні ворог “накрив” Торецьк “Градами”: 5 людей поранені, серед них 11-річна дитина. Серед пошкоджених будівель - лікарня.

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