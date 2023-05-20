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Зміцнення ППО/ПРО залишається пріоритетом №1, - Резніков про новий "Рамштайн"

Також на засіданні будуть обговорювати постачання ракет.

Зміцнення ППО/ПРО залишається пріоритетом №1, - Резніков про новий "Рамштайн"
Фото: Міноборони України

Наступного тижня відбудеться зустріч міністрів оборони країн, які входять до контактної групи з надання військової допомоги Україні. 

Про це повідомив очільник українського Міноборони Олексій Резніков.

«Зміцнення ППО/ПРО залишається нашим пріоритетом №1. Наземні системи – від ПЗРК то потужних батарей – та ракети до них незмінно у фокусі. Про це, зокрема, ми будемо говорити з колегами на черговій зустрічі у форматі «Рамштайн» наступного тижня. Тримаймо стрій. Перемога буде», – зазначив Резніков.

Також він прокоментував інформацію про можливість надання Україні західних винищувачів.

"Хочу звернутися до усіх громадян України. Рішення, які сьогодні ухвалюють наші партнери щодо літаків – це важливий етап, але не кінець шляху. Знадобиться час, ресурси і багато дуже кваліфікованої праці, доки наше небо стане безпечнішим. Треба набратися терпіння", - додав він.

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Нагадаємо, що США та інші країни-члени “Великої сімки” погодилися відправити в Україну винищувачі F-16.

Президент США Джо Байден у п'ятницю, 19 травня, заявив лідерам G7, що Сполучені Штати підтримають зусилля щодо навчання українських пілотів на сучасних літаках, серед яких - винищувачі F-16. Крім того, протягом останніх тижнів адміністрація Байдена сигналізувала європейським союзникам, що Сполучені Штати дозволять їм експортувати винищувачі F-16 в Україну.

Британський прем’єр Ріші Сунак зазначив, що Сполучене Королівство готове зіграти велику роль у коаліції літаків для України в частині тренувань пілотів. Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що з приводу надання Україні F-16 немає табу

Як розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, українські військові незабаром можуть отримати від західних партнерів сучасні бойові літаки.

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