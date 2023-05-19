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США та їх союзники планують надати Україні винищувачі F-16, - ЗМІ

Наразі невідомо, коли Україна отримає винищувачі, і які країни їх нададуть.

США та їх союзники планують надати Україні винищувачі F-16, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

США та інші країни-члени “Великої сімки” погодилися відправити в Україну винищувачі F-16.

Про це повідомляє NBC з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Байдена.

Винищувачі планують надати у рамках довгострокових зусиль зі зміцнення безпеки України. При цьому не обов’язково вони надійдуть безпосередньо зі Сполучених Штатів, заявило джерело NBC.

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Наразі невідомо, коли Україна отримає винищувачі, і які країни їх нададуть. Але, за інформацією чиновника, ці літаки не будуть використовуватися для майбутнього контрнаступу України проти Росії. 

Найближчими місяцями США та їхні союзники “вирішать, коли фактично надати літаки, скільки ми надамо та хто їх надасть”.

“Дискусії щодо вдосконалення українських ВПС відображають нашу довгострокову прихильність самообороні України”, – сказав високопосадовець.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у п'ятницю, 19 травня, заявив лідерам G7, що Сполучені Штати підтримають зусилля щодо навчання українських пілотів на сучасних літаках, серед яких - винищувачі F-16. Крім того, протягом останніх тижнів адміністрація президента США Джо Байдена сигналізувала європейським союзникам, що Сполучені Штати дозволять їм експортувати винищувачі F-16 в Україну.

Раніше радник міністра оборони України Юрій Сак повідомив, що ЗСУ хочуть отримати від партнерів 40-50 винищувачів F-16, сформувавши три-чотири ескадрильї для захисту неба від російських бомбардувань. 

Британський прем’єр Ріші Сунак зазначив, що Сполучене Королівство готове зіграти велику роль у коаліції літаків для України в частині тренувань пілотів, однак надсилати британські винищувачі (F-16 британці не мають) до України не буде. Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що з приводу надання Україні F-16 немає табу. Нідерланди працюють із Данією, Бельгією та Британією, щоб довести справу до завершення. 

Сьогодні стало відомо, що Португалія приєдналась до авіаційної коаліції, вона буде тренувати українських пілотів та механіків.

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