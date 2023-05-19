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На Київщині відбудували міст через річку Таль

На його будівництво знадобилося 7 місяців.

На Київщині відбудували міст через річку Таль
Фото: Пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У Київській області відновили міст через річку Таль на трасі Київ – Іванків  – Овруч. Міст дозволив відновити повноцінне транспортне сполучення між Києвом та Іванківською громадою. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Цей міст підірвали російські окупаційні війська коли відступали з Київської області. Внаслідок вибуху всі його конструкції були зруйновані.

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Перед тим, як розпочати відбудову мосту, було проведено обстеження мосту та розмінування території. На його будівництво знадобилося 7 місяців, міст має 2 асфальтовані смуги руху і тротуари.

У пресслужбі міністерства нагадали, що зараз у Київській області ведуться роботи з будівництва 10 знищених під час бойових дій мостів. Також минулого року було зведено ще 20 тимчасових переправ.

Нагадаємо, у кінці квітня відновили рух транспорту переправою через річку Тетерів до селища Іванків Вишгородського району. Переправа була частково зруйнована через паводки.

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