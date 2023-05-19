Мешканці тимчасово окупованого росіянами Маріуполя у Донецькій області почули три потужні вибухи.
Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради.
“Попередньо влучання в місце розташування особистого складу окупантів на території Маріупольського аеропорту”, - йдеться у повідомленні.
В міськраді Маріуполя наголосили, що у разі підтвердження інформації ворог мав понести значні втрати.
Російські пропагандисти повідомляють про удар чотирма ракетами в районі "старого аеропорту".
Раніше повідомлялось, що у тимчасово захопленому Маріуполі зафіксоване масове перекидання військової техніки на північ Маріупольського району.