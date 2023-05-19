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В тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи

Ймовірно, було вражене місце розташування окупантів.

В тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи
Фото: Скріншот з відео

Мешканці тимчасово окупованого росіянами Маріуполя у Донецькій області почули три потужні вибухи.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради.

“Попередньо влучання в місце розташування особистого складу окупантів на території Маріупольського аеропорту”, - йдеться у повідомленні. 

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В міськраді Маріуполя наголосили, що у разі підтвердження інформації ворог мав понести значні втрати. 

Російські пропагандисти повідомляють про удар чотирма ракетами в районі "старого аеропорту".

Раніше повідомлялось, що у тимчасово захопленому Маріуполі зафіксоване масове перекидання військової техніки на північ Маріупольського району.

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