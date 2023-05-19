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В бою з російськими окупантами загинув музикознавець Іван Кузьмінський

Герой загинув в бою на Луганщині, поблизу населеного пункту Діброва.

В бою з російськими окупантами загинув музикознавець Іван Кузьмінський
Фото: Пресслужба Бердчівської міськради

В боях із російськими окупаційними військами 17 травня загинув 39-річний музикант Іван Кузьмінський. Він загинув в бою на Луганщині, поблизу населеного пункту Діброва.

Про це повідомила пресслужба Бердичівської міськради.

Іван Кузьмінський народився у Бердичеві, де навчався у музичній школі, після чого було навчання за спеціальністю "хоровий диригент" у Житомирському державному музичному училищі ім. Косенка. Згодом він отримав вищу освіту у Київській консерваторії.

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Кузьмінський захистив кандидатську дисертацію, викладав і вчився у докторантурі, працював режисером на дитячому телеканалі "Малятко TV".

Також він досліджував давню українську музику, був автором наукових статей на цю тему. 

Після повномасштабного вторгнення РФ музикознавець пішов на фронт. 

Нагадаємо, в бою з росіянами загинув художник-декоратор фільму "Памфір" Володимир Чорний.

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