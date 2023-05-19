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Одна з ТЕС ДТЕК припинила виробництво електроенергії через російські обстріли

Енергетики працюють над відновленням видачі потужності в енергосистему та синхронізують свої дії з Укренерго.

Одна з ТЕС ДТЕК припинила виробництво електроенергії через російські обстріли
Фото ілюстративне
Фото: ДТЕК

19 травня одна з теплових електростанцій ДТЕК припинила виробництво електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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"Сьогодні вдень, 19 травня, внаслідок обстрілів з боку Росії були пошкоджені магістральні лінії, які забезпечували видачу потужності однієї з ТЕС ДТЕК Енерго. Внаслідок цього станція припинила виробництво електроенергії", - йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

У ДТЕК додали, що енергетики працюють над відновленням видачі потужності в енергосистему та синхронізують свої дії з Укренерго.

Група нагадала, що у травні її генеруючі підприємства Росія атакувала тричі, а з вересня минулого року - 33 рази.

Нагадаємо, станом на 19 травня внаслідок обстрілів було знеструмлено 15 населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. А на Львівщині через падіння уламків ударного БпЛА без світла частково залишився один населений пункт

Минулої доби внаслідок нічного масованого обстрілу було влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури. Тоді через обстріл відключилися повітряні лінії електропередачі на Хмельниччині. 

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