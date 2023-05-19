Більше половини великих озер світу висихають, − дослідження

Більше половини великих озер і водосховищ у світі зменшилися з початку 1990-х років, головним чином через зміну клімату, що посилює занепокоєння щодо запасів води для сільського господарства, гідроенергетики та споживання людьми.

Про це пише Reuters з посиланням на дослідження групи міжнародних дослідників журналу Science.

Деякі з найважливіших у світі джерел прісної води – від Каспійського моря між Європою та Азією до озера Тітікака в Південній Америці – втрачали воду із сукупною швидкістю близько 22 гігатонн на рік протягом майже трьох десятиліть. Це приблизно в 17 разів перевищує об’єм озера Мід, найбільшого водосховища Сполучених Штатів.

Фанфан Яо, гідролог з Університету Вірджинії, який очолював дослідження, сказав, що 56% зменшення кількості природних озер викликано потеплінням клімату та споживанням людиною.

Кліматологи загалом вважають, що посушливі території світу стануть сухішими внаслідок зміни клімату, а вологі − ще вологішими, але дослідження виявило значні втрати води навіть у вологих регіонах. “Це не слід ігнорувати”, − сказав Яо.

Вчені оцінили майже 2 тисячі великих озер, використовуючи супутникові вимірювання у поєднанні з кліматичними та гідрологічними моделями.

Вони виявили, що нераціональне використання людиною, зміни кількості опадів та стоку, відкладення та підвищення температури призвели до зниження рівня озер у всьому світі, причому 53% водойм − з 1992 по 2020 рік.

Близько 2 мільярдів людей, які мешкають у басейні висохлих озер, постраждали безпосередньо, а в останні роки багато регіонів зіткнулися з нестачею води.

Нагадаємо, група науковців ООН заявила, що світ чекає ще більше хвиль спеки, періодів посухи, екстремальних дощів та повеней. Аби уникнути найгірших наслідків зміни клімату, потрібно скоротити викиди парникових газів на 60% до 2035 року.