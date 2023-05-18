Дев'ятеро людей загинули і кілька вважаються зниклими безвісти після сильних дощів, які спричинили повінь у північному регіоні Емілія-Романья в Італії.

Про це пише BBC з посиланням на посадовців.

Близько 10 000 людей евакуювати, деяких довелося рятувати з дахів за допомогою гелікоптера.

Влада повідомляє, що 14 річок вийшли з берегів, затопивши 23 міста. Мер Равенни каже, що його місто тепер “невпізнане”.

Фото: EPA/UPG

Через негоду Формула-1 скасувала гран-прі регіону, що мало відбутися цими вихідними.

Синоптики прогнозують, що дощі найближчими днями не припиняться.

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Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні очолила кризову нараду з представниками цивільного захисту.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, у лютому внаслідок рясних дощей на південному схолі Бразилії загинуло щонайменше 40 осіб, понад 2000 людей були змушені залишити свої будинки.

Група вчених ООН заявила, що світ чекає ще більше хвиль спеки, періодів посухи, екстремальних дощів та повеней. Аби уникнути найгірших наслідків зміни клімату, потрібно скоротити викиди парникових газів на 60% до 2035 року.