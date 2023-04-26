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У ЄС погодили використання авіакомпаніями екологічнішого палива

Досятнута угода вимагає від постачальників змішувати стійке авіаційне паливо з гасом у дедалі більших пропорціях з 2025 року.

У ЄС погодили використання авіакомпаніями екологічнішого палива
Фото: EPA/UPG

Перемовники з країн-членів ЄС та Європарламенту погодили нові правила, які вимагають від авіакомпаній використовувати екологічніші види палива в спробі допомогти декарбонізувати сектор.

Про це пише Associated Press.

Європейська комісія заявила, що досятнута угода вимагає від постачальників змішувати стійке авіаційне паливо з гасом у дедалі більших пропорціях з 2025 року.

Очікується, що цей крок зменшить викиди вуглецю від літаків на дві третини до 2050 року та забезпечить переваги для клімату та якості повітря за рахунок скорочення викидів, не пов’язаних із CO2.

На авіаційний сектор припадає 13,9% транспортних викидів в ЄС, що робить його другим за величиною джерелом викидів парникових газів у секторі після автомобільного транспорту. Якби світова авіація була країною, вона увійшла у десятку держав, які мають найбільших викидів.

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Політична угода є частиною пакету ЄС “Fit for 55”, який встановлює мету скоротити викиди газів, що викликають глобальне потепління, щонайменше на 55% до 2030 року.

ЄС також поставив собі за мету досягти кліматичної нейтральності до 2050 року. Він каже, що для цього потрібно скоротити викиди транспорту на 90% порівняно з рівнем 1990 року.

Нагадаємо, Європарламент схвалив законодавство про оподаткування імпорту на основі викидів парникових газів. Законодавство ЄС спочатку охоплюватиме імпорт чавуну, сталі, алюмінію, цементу, добрив, електроенергії та водню. Компанії повинні будуть почати звітувати про викиди своїх імпортованих товарів, починаючи з жовтня, включно з непрямими викидами від виробництва електроенергії, яка живить закордонні заводи.

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