Послам Євросоюзу вкотре не вдалося домовитися про спільну закупівлю боєприпасів для України

Під загрозою голосування і в п'ятницю, 28 квітня - Швеція відмовляється ставити це питання у порядок денний, якщо не побачить спільної згоди усіх країн.

Посли Євросоюзу знову не змогли домовитися про спільну закупівлю боєприпасів для України, повідомляє RMF FM з посиланням на євродипломатів.

Невідомо також, чи Швеція внесе це питання у порядок денний у п'ятницю, 28 квітня. Річ у тім, що Франція проштовхує ідею придбання боєприпасів у європейських виробників. Її не влаштовує навіть ситуація, за якої виробничі потужності будуть розташовані в країні ЄС, а порох для боєприпасів надходитиме з Південної Кореї.

Така позиція обурює деякі країни-члени Євросоюзу. Тож якщо спільної згоди не вдасться досягнути, Швеція як головуюча країна блоку, не включить це питання до розгляду 28 квітня.

ЄС пообіцяв Україні мільйон боєприпасів до кінця року як зі складів країн ЄС, так і в межах спільних закупівель. Постачання зі складів йдуть дуже повільно. На даний момент країни-члени блоку відправили менше 40 тисяч одиниць.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель оприлюднив терміновий лист міністрам оборони 27 країн із цього приводу. Як повідомило джерело видання, країни переглядають свої запаси, тому що важко повірити, що в них нічого не залишилося.

Боррель також відреагував на позицію Франції у питання закупівель - мовляв, не можна так визначати європейську оборонну промисловість, бо інакше ЄС ніколи не постачатиме боєприпаси в Україну.

Компромісну пропозицію представила Італія, і це ще більше напружило Францію. Польща вимагає, аби боєприпаси доставили в Україну якнайшвидше. Якщо ж у ЄС їх не вистачає, то необхідно дістати звідки тільки можна.

Нагадаємо, днями Жозеп Боррель заявив що у Євросоюзі зберігаються розбіжності в питанні витрати 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України. Згодом він повідомив, що кількість наданих нашій державі боєприпасів зростає та має збільшитися швидше найближчими днями.