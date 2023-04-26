Італія готується визнати Голодомор геноцидом українського народу, відповідний законопроєкт готують для розгляду в сенаті.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з керівництвом італійського парламенту.

"У розмові з головою Сенату Іняціо Ла Русса обговорили визнання Голодомору геноцидом українського народу. Відповідний законопроєкт вже готується. Наші італійські партнери свідомі того, що Голодомор — один із найстрашніших злочинів, який не має повторитися", - зазначив Шмигаль.

Голова палати депутатів Італії Лоренцо Фонтана запевнив главу українського уряду в підтримці згаданого законопроєкту. Також італійські депутати підтримують вступ України в ЄС і формулу миру.

Нагадаємо, 26 квітня у Римі почалася Конференція з відновлення України. Денис Шмигаль зустрівся з президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою у Римі. Сторони обговорили актуальні напрями співпраці у фінансовій та оборонній сферах, а також санкції проти атомної галузі Росії й роботу Grain from Ukraine.

Також глава українського уряду провів зустріч з колегою Джорджею Мелоні.