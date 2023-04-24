В Євросоюзі зберігаються "певні розбіжності" у питанні витрат 1 млрд євро на боєприпаси для України, – Боррель

У Євросоюзі зберігаються розбіжності в питанні витрати 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України. Відповідну заяву топредставника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля цитує Bloomberg.

"Зберігаються певні розбіжності, але я впевнений, всі зрозуміють, що ми перебуваємо в надзвичайно терміновій потребі", – сказав він перед зустріччю міністрів закордонних справ у Люксембурзі.

На заході виступатиме й міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, але по відео.

Боєприпаси до різних типів озброєння, зокрема артилерії 155-мм, є однією із найгостріших поточних потреб української армії. 13 квітня Рада Європейського Союзу підтримала виділення 1 млрд євро на придбання боєприпасів для України. Очікується, що цей крок дозволить ЄС відшкодувати державам-членам вартість боєприпасів, переданих Україні з існуючих запасів або за рахунок зміни пріоритетів існуючих замовлень у період з 9 лютого до 31 травня 2023 року.

Станом на зараз Україна отримала понад 66% першого траншу з цього мільярду. Кулеба закликає посприяти якнайшвидшому завершенню обговорень 2-го траншу в €1 млрд євро на спільні закупівлі.