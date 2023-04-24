Головне за ніч. Понеділок, 24 квітня

Близько 60 відбитих атак противника, бої за Бахмут та Мар’їнку, втрати окупантів, ворожі обстріли.

За словами керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, ситуація станом на зараз та темпи постачання зброї від Заходу залишають його оцінку незмінною: навесні Україна наближається до “знакової битви для новітньої історії”.

“...Коли вона почнеться, це є таємницею. Але всі розуміють, що ми до цього наближаємось. Щодо обсягів та темпів постачання – звичайно, що хотілося б інтенсифікувати та збільшити ці обсяги. Це абсолютно зрозуміло, виходячи з цих умов, в яких ми перебуваємо. Але будемо виходити з того, що маємо”, – сказав Буданов у інтерв'ю РБК-Україна.

Він заявив, що всі готуються до наступу, а його початок та результат можна буде побачити через певний час.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – на цих напрямках захисники відбили близько 60 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Противник завдав 1 ракетного та 46 авіаційних ударів, здійснив близько 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Активно використовує авіацію, застосовуючи крилаті авіаційні бомби в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів. Збито два ворожих розвідувальних БпЛА типу “Мерлін” та один – “Орлан-10”, а також вісім дронів-камікадзе типу “Ланцет”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три станції радіоелектронної боротьби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 24 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку широкомасштабної війни по 24 квітня Збройні сили знищили близько 187 080 окупантів. За минулу добу, 23 квітня, втрати ворога склали близько 660 осіб вбитими. Ліквідовано також 8 ворожих танків, стільки ж бронемашин і 12 артилерійських систем.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі 24 квітня росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікополь Дніпропетровської області.

“Сьогодні вночi ворог вдарив по Нiкополю. Поцiлив по мiсту з важкої артилерiї. Через обстріл люди не постраждали”, – повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Наслідки атаки з’ясовуються.

Сьогодні зранку російська армія здійснила обстріл прикордоння Чернігівської області.

"Станом на 08:00 24 квітня російські війська один раз обстріляли прикордоння Чернігівської області. З 06:35 до 07:20 зафіксовано 13 приходів, ймовірно з САУ, по населеному пункту Грем'яч", – ідеться в повідомленні Оперативного командування "Північ".

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація наразі не надходила.

Так званий губернатор Криму заявив, що Севастополь цієї ночі атакували надводними безпілотниками. За словами ставленика окупантів, один із апаратів "сам вибухнув", ще один – збили.

Останнього тижня росіяни декілька разів заявляли про "роботу ППО" на території окупованого ними Криму. Інколи звуки вибухів окупанти пояснюють "навчаннями", частіше – роботою ППО.

Нагадаємо, що в Криму росіяни активно будують фортифікаційні споруди, залучаючи для цього осіб із залежностями як безкоштовну чи низькооплачувану робочу силу.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!