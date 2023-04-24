За добу ворог обстріляв 20 населених пунктів Запорізької області, є руйнування

Інформація про постраждалих не надходила.

Протягом неділі 23 квітня ворог обстріляв близько 20 населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

“Завершилася напружена доба: ворог атакував Оріхів, Гуляйполе, Рівнопілля та ще 17 мирних міст і сіл з різних видів озброєння.Терористи здійснили 94 артобстріли, один ракетний, 4 авіаудари, 3 із РСЗВ та 10 із застосуванням БПЛА”, – зазначив він.

Голова ОВА додав, що внаслідок обстрілів є руйнування цивільної інфраструктури – житлових будинків та складських приміщеннь агропідприємства.

Нагадаємо, за добу 22 квітня російські війська здійснили 70 артилерійських обстрілів Запорізької області. Поранення отримав чоловік.