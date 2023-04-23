Росіяни знову обстріляли Запорізьку область, поранено чоловіка, - ОВА

Під ударом опинилися Ольгівське, Новоданилівка, Кам'янське, Гуляйпільське та ще 14 сіл і міст.

За минулу добу російські війська здійснили 70 артилерійських обстрілів, чотири атаки з РСЗВ тачоири - із застосуванням безпілотників по населених пунктах на лінії розмежування у Запорізькій області.

Про це повідомив голова Запорізбкої ОВА Юрій Малашко.

Під ударом опинилися Ольгівське, Новоданилівка, Кам'янське, Гуляйпільське та ще 14 сіл і міст.

"На жаль, окрім руйнувань цивільних об'єктів, у Степногірську є постраждалий - 56-річний чоловік отримав поранення під час артилерійського обстрілу", - повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, за минулу добу Запорізька область зазнала трьох атак російськими безпілотниками.