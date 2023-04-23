Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Витік секретних документів Пентагону стався менш ніж за дві доби до вторгнення Росії в Україну, - NYT
Витік секретних документів Пентагону стався менш ніж за дві доби до вторгнення Росії в Україну, - NYT
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову (оновлено)
Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову (оновлено)
Експосол Олександр Міщенко вирішив піти з дипломатичної служби, оскільки за 4 місяці йому не знайшлося посади в МЗС
Експосол Олександр Міщенко вирішив піти з дипломатичної служби, оскільки за 4 місяці йому не знайшлося посади в МЗС
Німеччина вирішила провести масове видворення російських дипломатів
Німеччина вирішила провести масове видворення російських дипломатів
На Вінниччині вночі ворожий дрон влучив у об'єкт критичної інфраструктури
На Вінниччині вночі ворожий дрон влучив у об'єкт критичної інфраструктури
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
Обліко морале або проти кого ми воємо?
Обліко морале або проти кого ми воємо?
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни знову обстріляли Запорізьку область, поранено чоловіка, - ОВА

Під ударом опинилися Ольгівське, Новоданилівка, Кам'янське, Гуляйпільське та ще 14 сіл і міст.

Росіяни знову обстріляли Запорізьку область, поранено чоловіка, - ОВА
Запоріжжя, обстріл (архівне фото)
Фото: ДСНС

За минулу добу російські війська здійснили 70 артилерійських обстрілів, чотири атаки з РСЗВ тачоири - із застосуванням безпілотників по населених пунктах на лінії розмежування у Запорізькій області.

Про це повідомив голова Запорізбкої ОВА Юрій Малашко.

Під ударом опинилися Ольгівське, Новоданилівка, Кам'янське, Гуляйпільське та ще 14 сіл і міст.

"На жаль, окрім руйнувань цивільних об'єктів, у Степногірську є постраждалий - 56-річний чоловік отримав поранення під час артилерійського обстрілу", - повідомив голова ОВА.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, за минулу добу Запорізька область зазнала трьох атак російськими безпілотниками.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies