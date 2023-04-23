Росіяни випустили по Херсонщині 236 снарядів із важкої артилерії, БПЛА та авіації

В результаті одна людина загинула, двоє дістали поранення.

Російські окупанти випустили по Херсонській області 236 снарядів із важкої артилерії, безпілотників та авіації. В результаті одна людина загинула, двоє дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив – 54 обстріли, випустивши 236 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв двічі", - написав він у Telegram.

Зазначається, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Нагадаємо, за даними американського Інституту вивчення війни, Збройні сили України почали контрнаступ, зайнявши позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Російські окупанти тримають оборону в Олешках і Новій Каховці.