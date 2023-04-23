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Українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині, а ворог перейшов в оборону, - ISW

Російські окупанти тримають оборону в Олешках і Новій Каховці.

Українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині, а ворог перейшов в оборону, - ISW
Фото: скріншот відео

Збройні сили України почали контрнаступ, зайнявши позиції на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Російські окупанти тримають оборону в Олешках і Новій Каховці.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські "воєнкори" надали достатньо географічно прив'язаних відеоматеріалів і текстів, які підтверджують, що українські сили зайняли позиції на східному березі Херсонщини.

"Геолокаційні кадри, опубліковані російськими блогерами 22 квітня, показують, що українські сили зайняли позиції на березі Дніпра на північ від Олешків (7 км на північний захід від Херсона) і просунулися до північної околиці населеного пункту на трасі Е97, а також на захід від Дачі (10 км на південь від Херсона)", - ідеться у звіті.

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Російські війська можуть не контролювати острови на річках Конка і Чайка, розташовані менш ніж за пів кілометра на північ від геолокаційних позицій українських військових біля Антонівського мосту.

"Російські війська, ймовірно, вважають за краще утримувати оборону в міських районах, таких як Олешки та Нова Каховка, залишаючи острови в дельті Дніпра безлюдними. Масштаби і наміри цих українських позицій залишаються незрозумілими, так само як і здатність і готовність України утримувати стійкі позиції в цій місцевості", - зазначили в Інституті.

В ISW наголосили, що вперше визнають територію на східному березі Дніпра Херсонщини контрольованою Україною, оскільки тільки зараз отримали надійні геолокаційні зображення українських позицій на східному березі, а також російські повідомлення з різних джерел про тривалу українську присутність на цій ділянці.

Нагадаємо, що на Херсонщині наразі зберігається дуже складна безпекова ситуація. В останні дні інтенсивність російських обстрілів там збільшилася. Раніше також повідомлялося, що окупанти вимагають від мешканців Нової Каховки виселятися з будинків.

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