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Міністерство культури створило комісію з перевірки Почаївської лаври, – Ткаченко

Оренда Почаївської лаври для УПЦ МП діє до 2052 року.

Міністерство культури створило комісію з перевірки Почаївської лаври, – Ткаченко
Почаївська Успенська лавра
Фото: Вікіпедія

Міністерство культури та інформаційної політики створило комісію, яка здійснюватиме перевірку використання об'єктів Почаївської лаври.

Про це повідомив очільник відомства Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону.

"У нас створено комісії з перевірки використання об'єктів як у Почаївській лаврі, так і на території Чернігівського заповідника, де вже призупинено дії угод щодо використання деяких об'єктів заповідника", – розповів міністр.

Він додав, що у Чернігові Мінкульт перебуває у "цивілізованому діалозі" з представниками УПЦ МП, а в Почаївській лаврі робота лише розпочинається.

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"Там інша ситуація порівняно з Києво-Печерською лаврою, бо є Кременецький заповідник, є Почаївська лавра, є взаємини між ними. У Кременецькому заповіднику в одному з храмів припинився термін угоди про використання. У нас також знаходиться справа у місцевому суді щодо того, чому нас не допускають до цього храму, але це процес", – додав урядовець.

Нагадаємо, комісія Міністерства культури та інформаційної політики виявила ознаки порушення протипожежної безпеки та умов охоронного договору в одному з корпусів Києво-Печерської лаври.

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