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Росіяни посилили терор в Енергодарі: шукають партизанів і учасників Сил спротиву

Окупанти намагаються убезпечити себе в тилу.

Росіяни посилили терор в Енергодарі: шукають партизанів і учасників Сил спротиву
Фото: slovoidilo.ua

Російські окупанти шукають в Енергодарі партизанів і учасників Сил спротиву та залякують місцевих мешканців.

Про це повідомляє у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, росіяни збільшили кількість патрулів у місті, на блокпостах більш прискіпливо перевіряють особисті документи та оглядають транспортні засоби.

Окупанти також обмежили відвідування лісових зон. Мешканців регіону, які хочуть виїхати на природу, працівники ФСБ РФ беруть на контроль, перевіряють їх персональні дані.

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Росіяни ведуть приховане спостереження за тими, хто відмовився від отримання російського паспорта, намагаються виявити джерела фінансових доходів таких мешканців. Цікавляться, звідки люди беруть гроші і як виживають.

“Окупанти в страху чекають контрнаступу, тож намагаються убезпечити себе хоча б в тилу, посиливши репресії. Проте це їм точно не допоможе”, – вважає Федоров.

Нагадаємо, російські загарбники готуються вивезти дітей з тимчасово окупованого Енергодара Запорізької області. 

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