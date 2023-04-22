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Окупанти вдень тричі обстріляли прикордоння Сумщини

Загалом, зафіксовано 19 влучань з артилерії.

Окупанти вдень тричі обстріляли прикордоння Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Російська армія вдень 22 квітня тричі обстріляла прикордоння Сумської області. 

Про це повідомляє оперативне командування "Північ". 

Станом на 17:00 російські війська тричі обстріляли прикордоння Сумської області.

З 14:00 до 14:15 зафіксовано 4 приходи, ймовірно з САУ, в район н.п. Кореньок. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. В наслідок обстрілу відбулося загорання поля з кукурудзою.

З 13:00 до 13:20 зафіксовано 10 приходів, ймовірно ствольна артилерія, в район н.п. Бруски. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 14:30 до 14:40 зафіксовано 5 приходів, ймовірно з САУ, в район н.п. Уланове. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли з мінометів центр Херсона. Інформація про наслідки обстрілів уточнюється.

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