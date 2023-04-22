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У Чорноморську на Одещині стався вибух у гаражному кооперативі

Попередньо подію кваліфіковано як незаконне поводження з вибухівкою. 

У Чорноморську на Одещині стався вибух у гаражному кооперативі

Вранці у суботу, 22 квітня, стався вибух в одному з гаражів гаражного кооперативу у Чорноморську Одеської області. 

Про це повідомляє поліція Одеської області.

В той момент у приміщенні, що належить 78-річній місцевій жительці, перебував її син. Чоловік зазнав травм і був госпіталізований у лікарню у важкому стані.

На місці зараз працюють співробітники управління вибухотехнічної служби ГУ НП в Одеській області та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. 

Попередньо подію кваліфіковано за статтею 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. 

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Нагадаємо, що 31 березня у Львові внаслідок вибуху гранати загинув чоловік, ще один дістав поранення.

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