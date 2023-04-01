У львівській квартирі внаслідок вибуху гранати загинула людина

Ще один чоловік дістав поранення.

У Львові внаслідок вибуху гранати загинув чоловік, ще один дістав поранення.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"31 березня близько 22:30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про вибух, що стався в одному з помешкань у багатоквартирному будинку на вулиці Замарстинівській у Львові. На місці події працювали вибухотехніки та співробітники інших служб поліції", - йдеться в повідомленні.

Як встановили правоохоронці, у квартирі вибухнула граната, ймовірно, РГН. Внаслідок вибуху гість, 44-річний мешканець Чернігова, отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події, а господар помешкання, 52-річний львів’янин, госпіталізований із важкими травмами.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на строк до 15 років.

Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події та походження боєприпасу.

Нагадаємо, раніше в Запорізькій області діти травмувалися після детонації руків’я гранати.