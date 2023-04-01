Поліція Київщини отримала 11 службових собак

Фонд Говарда Баффета передав поліції Київської області 11 службових собак - бельгійських вівчарок малінуа та німецьких вівчарок.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

“Всі вони пройшли відбір та початковий курс тренування в кінологічному центрі Police Dogs Centre в Нідерландах за напрямком пошук вибухових речовин і зброї”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після навчання службові собаки будуть передані спеціальним підрозділам поліції Київської області. Їх будуть залучати в спеціальних операціях, а також на прифронтових територіях для допомоги по розмінуванню, виявленню незаконного переміщення і зберігання вибухових речовин, зброї та боєприпасів.

Раніше фонд Говарда Баффета передав кінологам Київщини чотири спеціалізовані автомобілі для перевезення службових собак.

Нагадаємо, фахівці-кінологи Держприкордонслужби розпочали спеціалізований курс підготовки на базі Кінологічного центру Цивільної гвардії Іспанії.