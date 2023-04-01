Комісію Мінкультури знову не пустили в Лавру для здійснення перевірки. Заповідник звернувся до суду (оновлено)
Комісію Мінкультури знову не пустили в Лавру для здійснення перевірки. Заповідник звернувся до суду (оновлено)
Лавра. Що далі?
Лавра. Що далі?
Ексголова столичної патрульної поліції Зозуля звільнився за власним бажанням, - Білошицький
Ексголова столичної патрульної поліції Зозуля звільнився за власним бажанням, - Білошицький
В Україні самокати та моноколеса визнали транспортними засобами
В Україні самокати та моноколеса визнали транспортними засобами
Що змінюється в продажі ліків з 1 квітня та як отримати е-рецепт з СМС і реєстрацією
Що змінюється в продажі ліків з 1 квітня та як отримати е-рецепт з СМС і реєстрацією
Непідписана містобудівна “реформа”: як прихильники 5655 намагаються начаклувати підпис Зеленського?
Непідписана містобудівна “реформа”: як прихильники 5655 намагаються начаклувати підпис Зеленського?
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Помер поранений на війні чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов
Помер поранений на війні чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов
ГоловнаСуспільствоВійна

Поліція Київщини отримала 11 службових собак

Собаки пройшли базове навчання для пошуку вибухівки.

Поліція Київщини отримала 11 службових собак
Фото: Пресслужба поліції Київської області

Фонд Говарда Баффета передав поліції Київської області 11 службових собак - бельгійських вівчарок малінуа та німецьких вівчарок.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

“Всі вони пройшли відбір та початковий курс тренування в кінологічному центрі Police Dogs Centre в Нідерландах за напрямком пошук вибухових речовин і зброї”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Зазначається, що після навчання службові собаки будуть передані спеціальним підрозділам поліції Київської області. Їх будуть залучати в спеціальних операціях, а також на прифронтових територіях для допомоги по розмінуванню, виявленню незаконного переміщення і зберігання вибухових речовин, зброї та боєприпасів.

Раніше фонд Говарда Баффета передав кінологам Київщини чотири спеціалізовані автомобілі для перевезення службових собак. 

Нагадаємо, фахівці-кінологи Держприкордонслужби розпочали спеціалізований курс підготовки на базі Кінологічного центру Цивільної гвардії Іспанії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
Читайте також