Все ще не вдалось ідентифікувати 70 людей, вбитих росіянами у Бучі

Для ідентифікації деяких тіл були призначені додаткові молекулярні генетичні експертизи.

Слідство поки не змогло ідентифікувати тіла всіх вбитих російськими окупаційними військами мешканців у Бучі Київської області.

Про це повідомив голова Бучанської окружної прокуратури Руслан Кравченко.

“На сьогоднішній день 70 тіл неопізнаних залишається”, - розповів він про ситуацію з ідентифікацією тіл загиблих у Бучі.

Руслан Кравченко уточнив, що особи не всіх загиблих громадян вдалося встановити після перших експертиз. Через це були призначені додаткові молекулярні генетичні експертизи.

Відповідно, прийшлось шукати родичів загиблих, щоб взяти у них зразки генетичного матеріалу для експертиз.

У Бучанському районі вже встановлено, ідентифіковано та зібрано докази щодо 97 воєнних злочинців з Росії. До суду було відправлено 35 кримінальних проваджень, двоє осіб засуджено.

Нагадаємо, тільки в Бучі та Бучанському районі постраждали 89 дітей, з яких загинули 37. А 52 отримали різного ступеню ушкодження.