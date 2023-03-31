Ексголова столичної патрульної поліції Зозуля звільнився за власним бажанням, - Білошицький
Ексголова столичної патрульної поліції Зозуля звільнився за власним бажанням, - Білошицький
Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України бути
Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України бути
Лавра. Що далі?
Лавра. Що далі?
Що змінюється в продажі ліків з 1 квітня та як отримати е-рецепт з СМС і реєстрацією
Що змінюється в продажі ліків з 1 квітня та як отримати е-рецепт з СМС і реєстрацією
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
ГоловнаСуспільствоВійна

Все ще не вдалось ідентифікувати 70 людей, вбитих росіянами у Бучі

Для ідентифікації деяких тіл були призначені додаткові молекулярні генетичні експертизи.

Все ще не вдалось ідентифікувати 70 людей, вбитих росіянами у Бучі
Експерти криміналісти жандармерії Франції допомагають українським колегам в ідентифікації тіл, Буча, 29 квітня 2022 р.
Фото: EPA/UPG

Слідство поки не змогло ідентифікувати тіла всіх вбитих російськими окупаційними військами мешканців у Бучі Київської області.

Про це повідомив голова Бучанської окружної прокуратури Руслан Кравченко.

“На сьогоднішній день 70 тіл неопізнаних залишається”, - розповів він про ситуацію з ідентифікацією тіл загиблих у Бучі.

Підписуйтесь на наш Google News

Руслан Кравченко уточнив, що особи не всіх загиблих громадян вдалося встановити після перших експертиз. Через це були призначені додаткові молекулярні генетичні експертизи.

Відповідно, прийшлось шукати родичів загиблих, щоб взяти у них зразки генетичного матеріалу для експертиз.

У Бучанському районі вже встановлено, ідентифіковано та зібрано докази щодо 97 воєнних злочинців з Росії. До суду було відправлено 35 кримінальних проваджень, двоє осіб засуджено.

Нагадаємо, тільки в Бучі та Бучанському районі постраждали 89 дітей, з яких загинули 37. А 52 отримали різного ступеню ушкодження.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
Читайте також