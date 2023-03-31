​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
Лавра. Що далі?
Лавра. Що далі?
Ексголова столичної патрульної поліції Зозуля звільнився за власним бажанням, - Білошицький
Ексголова столичної патрульної поліції Зозуля звільнився за власним бажанням, - Білошицький
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України бути
Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України бути
Що змінюється в продажі ліків з 1 квітня та як отримати е-рецепт з СМС і реєстрацією
Що змінюється в продажі ліків з 1 квітня та як отримати е-рецепт з СМС і реєстрацією
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські військові завдають значних втрат росіянам, які штурмують Авдіївку, - командувач ОСУВ "Таврія"

Рашисти використовують штурмові групи "вагнерівців" і обстрілюють місто з артилерії та авіації.

Українські військові завдають значних втрат росіянам, які штурмують Авдіївку, - командувач ОСУВ "Таврія"
Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський
Фото: mukachevo.net

Росія не полишає спроб оточити Авдіївку, натомість наші захисники завдають ворогу значних втрат.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Підписуйтесь на наш Google News

За його словами, окупанти застосовують штурмові групи "вагнерівців", обстрілюють Авдіївку з артилерії та авіації, використовують бронетехніку в спробах прорвати оборону українських військ. 

"Сили оборони тримають місто і завдають ворогу значних втрат, зокрема, знищуються танки та інша бронетехніка. Стоїть задача не допустити оточення і наносити ворогу максимальних втрат. Вона чітко виконується нашими воїнами", - додав Тарнавський.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ уже котрий день поспіль повідомляє, що найзапеклішими залишаються бої за Білогорівку, Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку.

Голова міської військової адміністрації Авдіївки заявив, що у місті інфраструктура розбита повністю, немає жодної вцілілої будівлі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
Читайте також