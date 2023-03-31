Українські військові завдають значних втрат росіянам, які штурмують Авдіївку, - командувач ОСУВ "Таврія"

Рашисти використовують штурмові групи "вагнерівців" і обстрілюють місто з артилерії та авіації.

Росія не полишає спроб оточити Авдіївку, натомість наші захисники завдають ворогу значних втрат.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, окупанти застосовують штурмові групи "вагнерівців", обстрілюють Авдіївку з артилерії та авіації, використовують бронетехніку в спробах прорвати оборону українських військ.

"Сили оборони тримають місто і завдають ворогу значних втрат, зокрема, знищуються танки та інша бронетехніка. Стоїть задача не допустити оточення і наносити ворогу максимальних втрат. Вона чітко виконується нашими воїнами", - додав Тарнавський.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ уже котрий день поспіль повідомляє, що найзапеклішими залишаються бої за Білогорівку, Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку.

Голова міської військової адміністрації Авдіївки заявив, що у місті інфраструктура розбита повністю, немає жодної вцілілої будівлі.