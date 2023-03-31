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Молдова відмовила у в'їзді російському військовому, котрий воював проти України і прямував до Придністров'я

Зловмисник заплутався у своїх заявах, намагаючись ввести в оману інспекторів прикордонної поліції.

Молдова відмовила у в'їзді російському військовому, котрий воював проти України і прямував до Придністров'я
Фото: Air Moldova

За останню добу 24 іноземні громадяни отримали відмови у в'їзді до Молдови. Серед них - росіянин, який воював проти України.

Про це повідомляє прикордонна поліція Молдови.

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У потоці пасажирів із Кишинева виявили російського військовослужбовця. Він прямував до Тирасполя, розташованого у Придністровському регіоні.

Виявилося, що затриманий брав участь у війні Росії проти України

Під час розмови з силовиками росіянин заплутався у своїх заявах, намагаючись ввести в оману інспекторів прикордонної поліції.

Тому окупанту відмовили у в'їзді та повернули літаком у державу, звідки він прибув.

Нагадаємо, раніше в аеропорту Кишинева виявили "вагнерівця", який намагався потрапити до Молдови.

Білий дім заявив, що російський уряд намагається дестабілізувати уряд цієї країни.

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