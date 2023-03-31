Молдова відмовила у в'їзді російському військовому, котрий воював проти України і прямував до Придністров'я

За останню добу 24 іноземні громадяни отримали відмови у в'їзді до Молдови. Серед них - росіянин, який воював проти України.
Про це повідомляє прикордонна поліція Молдови.
У потоці пасажирів із Кишинева виявили російського військовослужбовця. Він прямував до Тирасполя, розташованого у Придністровському регіоні.
Виявилося, що затриманий брав участь у війні Росії проти України.
Під час розмови з силовиками росіянин заплутався у своїх заявах, намагаючись ввести в оману інспекторів прикордонної поліції.
Тому окупанту відмовили у в'їзді та повернули літаком у державу, звідки він прибув.
Нагадаємо, раніше в аеропорту Кишинева виявили "вагнерівця", який намагався потрапити до Молдови.
Білий дім заявив, що російський уряд намагається дестабілізувати уряд цієї країни.