Зловмисник заплутався у своїх заявах, намагаючись ввести в оману інспекторів прикордонної поліції.

За останню добу 24 іноземні громадяни отримали відмови у в'їзді до Молдови. Серед них - росіянин, який воював проти України.

Про це повідомляє прикордонна поліція Молдови.

У потоці пасажирів із Кишинева виявили російського військовослужбовця. Він прямував до Тирасполя, розташованого у Придністровському регіоні.

Виявилося, що затриманий брав участь у війні Росії проти України.

Під час розмови з силовиками росіянин заплутався у своїх заявах, намагаючись ввести в оману інспекторів прикордонної поліції.

Тому окупанту відмовили у в'їзді та повернули літаком у державу, звідки він прибув.

Нагадаємо, раніше в аеропорту Кишинева виявили "вагнерівця", який намагався потрапити до Молдови.

Білий дім заявив, що російський уряд намагається дестабілізувати уряд цієї країни.