Сили оборони України відбили за добу понад 30 атак росіян і знищили всі випущені "Шахеди", - Генштаб

Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом цієї доби підрозділи Сил оборони України відбили понад 30 атак противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією командування, найзапеклішими залишаються бої за населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

За добу авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили вісім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, два зенітно-ракетних комплекси, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби.

Водночас загарбники завдали п'ять ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Під ракетні обстріли потрапили Запоріжжя та інші населені пункти. У Генштабі додали, що для авіаційних ударів окупанти задіяли шість ударних БпЛА типу "Шахед-136", але всіх їх знищили наші захисники.

Ситуація на фронті станом на 18.00 31 березня така:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Завершились навчання підрозділів ССО збройних сил Білорусі. Її вище політичне керівництво продовжує підтримувати російську агресію, надає противнику повітряний простір та територію. На білоруських полігонах триває підготовка підрозділів територіальних військ збройних сил РФ, та ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Також рашисти надалі зберігають військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом доби росіяни здійснили обстріли населених пунктів Баранівка Чернігівської області, Соснівка, Волфине, Кіндратівка, Новомиколаївка, Попівка, Олександрівка Сумської області, а також населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Глибоке, Бочкове та Бударки на Харківщині;

на Куп’янському ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Фиголівка, Синьківка, Крохмальне Харківської області та Новоселівське - Луганської;

ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Фиголівка, Синьківка, Крохмальне Харківської області та Новоселівське - Луганської; на Лиманському окупанти вели безуспішні наступальні дії неподалік населених пунктів Макіївка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та в районі Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення, а саме: Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області, а також Спірне на Донеччині;

окупанти вели безуспішні наступальні дії неподалік населених пунктів Макіївка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та в районі Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення, а саме: Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області, а також Спірне на Донеччині; на Бахмутському ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут, намагається взяти його під повний контроль. Протягом доби противник обстріляв населені пункти Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Озарянівка та Майорськ Донецької області;

ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут, намагається взяти його під повний контроль. Протягом доби противник обстріляв населені пункти Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Озарянівка та Майорськ Донецької області; на Авдіївському та Мар’їнському загарбники вели наступальні дії поблизу населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та Первомайське, успіху не мав. Здійснили обстріли населених пунктів Степове, Тоненьке, Мар'їнка, Новомихайлівка Донецької області;

та загарбники вели наступальні дії поблизу населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та Первомайське, успіху не мав. Здійснили обстріли населених пунктів Степове, Тоненьке, Мар'їнка, Новомихайлівка Донецької області; на Шахтарському протягом доби росіяни активно застосовували БпЛА для коригування вогню артилерії, здійснив обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар, Велика Новосілка, Красногорівка та Новосілка Донецької області;

протягом доби росіяни активно застосовували БпЛА для коригування вогню артилерії, здійснив обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар, Велика Новосілка, Красногорівка та Новосілка Донецької області; на Запорізькому та Херсонському противник активних дій не проводив, удосконалював оборонні рубежі та позиції у фортифікаційному відношенні. Обстріляв, зокрема, населені пункти Времівка, Новосілка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степногірськ Запорізької області, а також Херсон.

У Генштабі додали, що збільшується кількість випадків дезертирства росіян із підрозділів та військових частин. Так, у Старобільському районі тимчасово окупованої території Луганської області окупанти розшукують 50 військовослужбовців, які дезертирували.

Нагадаємо, 31 березня рашисти вдарили ракетами по Запоріжжю та Оріхову, є потерпілі.

30 березня росіяни обстріляли девʼять областей. Зокрема, у Харкові під обстріли потрапили СІЗО і військова частина.