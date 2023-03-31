Понад 50 організацій вимагають від Ради дозволити колишнім полоненим звільнитися зі служби за власним бажанням

Наразі військові після обстеження та реабілітації зобов'язані повертатися на службу.

Понад 50 організацій вимагають від Верховної Ради невідкладно розглянути законопроєкт №8061.

Як повідомляє Рух ЧЕСНО, ця законодавча ініціатива дозволить поверненим з полону військовим звільнятися зі служби за власним бажанням.

Як пояснила лідерка руху Віта Думанська, наразі колишні полонені після обстеження та реабілітації зобов'язані повертатися на службу.

"Це суперечить міжнародним нормам. За Женевською конвенцією репатрійовані особи не залучаються до військової служби", — наголосила Думанська.

Попри позитивні висновки профільних міністерств та головного комітету Ради, а також важливість ініціативи законопроєкт вже понад півроку очікує на розгляд у парламенті. Це при тому, що ще торік його рекомендував для прийняття профільний комітет, додали в ЧЕСНО.

"Ми фіксуємо, що потрібний владі проєкт може потрапити до сесійної зали навіть тоді, коли його текст лише декілька днів тому підтримав комітет. Так до зали потрапила скандальна містобудівна "реформа". Парламент не може працювати вибірково. Зараз депутати зобов'язані швидко реагувати, аби захистити військовослужбовців. Усі ми бачимо, якими після полону повертаються наші захисники і захисниці. Ми маємо дати їм право вибору: повертатись на службу чи бути з родиною та проходити реабілітацію", - зазначила Думанська.

Нагадаємо, торік Рада звільнила від військової служби окремі категорії осіб.

Також Рада проголосувала, а Президент підписав закон про посилення відповідальності за вчинення військовими правопорушень.