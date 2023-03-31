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Зеленський, президентка Молдови та премʼєри трьох країн вшанували памʼять убитих у Бучі

Церемонія відбулася біля церкви Святого апостола Андрія Первозванного та всіх святих. 

Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський разом із лідерами європейських країн взяв участь у вшауванні памʼяти жителів Бучі, убитих під час російської окупації. 

Церемонія відбулася біля церкви Святого апостола Андрія Первозванного та всіх святих у Бучі. Про це йдеться на сайті президента. 

"Разом із Главою Української держави пам’ять загиблих ушанували: Президент Республіки Молдова Мая Санду, Прем’єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер, Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб, Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, а також Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак", – йдеться у повідомленні. 

Під час церемонії прозвучали імена 77 ідентифікованих осіб, які були поховані у братській могилі біля храму, а також 11 військовослужбовців, полеглих у боях за Бучу.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Нагадаємо, що 31 березня 2022 українські захисники звільнили Бучу від російської окупації. Армія ворога вбила в місті та на околицях понад 1100 людей. 

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