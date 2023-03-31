Ексголова столичної патрульної поліції Зозуля звільнився за власним бажанням, - Білошицький
Ексголова столичної патрульної поліції Зозуля звільнився за власним бажанням, - Білошицький
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
В.о.намісника Лаври Авраамій закликав братію перейти до ПЦУ
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Коли Китай нападе на Тайвань? Думка директора ЦРУ Роберта Бернса
Міноборони Китаю заявило про готовність співпрацювати з російськими військовими на кількох напрямках
Міноборони Китаю заявило про готовність співпрацювати з російськими військовими на кількох напрямках
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
​У в.о. намісника Лаври стався конфлікт з Павлом (Лебедем). УПЦ заборонила його у служінні
Лавра. Що далі?
Лавра. Що далі?
Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України бути
Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України бути
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
ГоловнаСуспільствоЖиття

4 квітня відбудеться всеукраїнський диктант про мінну безпеку

Диктант звучатиме голосом Пса Патрона із популярного мультфільму.

4 квітня відбудеться всеукраїнський диктант про мінну безпеку
Фото: МОН

У вівторок, 4 квітня, у Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки відбудеться радіодиктант з безпечної поведінки з мінами та нерозірваними боєприпасами для дітей молодшої та середньої школи.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Диктант звучатиме на хвилях "Українського радіо". Текст прочитає Михайло Карпань, актор, який озвучує Пса Патрона в однойменному мультфільмі.

О 14:40 в ефірі "Українського радіо" також відбудеться розмова з представником ДСНС щодо забруднення України мінами й вибухонебезпечними предметами, а також - про важливість навчання дітей правил безпечної поведінки.

Диктант розпочнеться о 15:00.

Трансляцію диктанту можна слухати:

1.на FM-частоті, сайті або у мобільному застосунку «Українського радіо» або у додатку «Дія»;

2. у соціальних мережах:

  • YouTube та Facebook сторінках ЮНІСЕФ;
  • Facebook сторінці Міністерства освіти і науки;
  • YouTube та Facebook сторінках ДСНС;
  • YouTube та Facebook сторінках «Українського радіо»;
  • Facebook сторінці Центру протимінної діяльності.

3. у Спільно Точці (потрібна завчасна реєстрація на відвідування).

Перевірити правильність написання диктанту можна буде одразу після його завершення у соціальних мережах та на офіційних сайтах ЮНІСЕФ, ДСНС та "Українського радіо".

Нагадаємо, 9 листопада в Україні писали радіодиктант національної єдності.

Радіодиктанти в День української писемності та мови проводять з 2000 року. В 2014 році Всеукраїнський диктант національної єдності встановив рекорд за масовістю. Диктант проходив у Київському університеті імені Бориса Грінченка, а охочих його написативиявилося більше, ніж сидячих місць в актовому залі університету (їх усього 600). Цей рекорд було занесено в Національний реєстр рекордів України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
Читайте також