4 квітня відбудеться всеукраїнський диктант про мінну безпеку

У вівторок, 4 квітня, у Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки відбудеться радіодиктант з безпечної поведінки з мінами та нерозірваними боєприпасами для дітей молодшої та середньої школи.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Диктант звучатиме на хвилях "Українського радіо". Текст прочитає Михайло Карпань, актор, який озвучує Пса Патрона в однойменному мультфільмі.

О 14:40 в ефірі "Українського радіо" також відбудеться розмова з представником ДСНС щодо забруднення України мінами й вибухонебезпечними предметами, а також - про важливість навчання дітей правил безпечної поведінки.

Диктант розпочнеться о 15:00.

Трансляцію диктанту можна слухати:

1.на FM-частоті, сайті або у мобільному застосунку «Українського радіо» або у додатку «Дія»;

2. у соціальних мережах:

YouTube та Facebook сторінках ЮНІСЕФ;

Facebook сторінці Міністерства освіти і науки;

YouTube та Facebook сторінках ДСНС;

YouTube та Facebook сторінках «Українського радіо»;

Facebook сторінці Центру протимінної діяльності.

3. у Спільно Точці (потрібна завчасна реєстрація на відвідування).

Перевірити правильність написання диктанту можна буде одразу після його завершення у соціальних мережах та на офіційних сайтах ЮНІСЕФ, ДСНС та "Українського радіо".

Нагадаємо, 9 листопада в Україні писали радіодиктант національної єдності.

Радіодиктанти в День української писемності та мови проводять з 2000 року. В 2014 році Всеукраїнський диктант національної єдності встановив рекорд за масовістю. Диктант проходив у Київському університеті імені Бориса Грінченка, а охочих його написативиявилося більше, ніж сидячих місць в актовому залі університету (їх усього 600). Цей рекорд було занесено в Національний реєстр рекордів України.