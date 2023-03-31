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Прем'єр Словенії заявив про зацікавленість у відновленні Ізюму

Роберт Голоб також обговорив із Зеленським просування України на шляху зближення з Європейським Союзом і НАТО.

Прем'єр Словенії заявив про зацікавленість у відновленні Ізюму
Зруйнована обстрілами багатоповерхівка у місті Ізюм
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб, який перебуває в Києві з візитом, провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, де заявив, зокрема, що його країна зацікавлена у відновленні постраждалого від війни міста Ізюм.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. 

"Словенія зацікавлена в участі в післявоєнному відновленні України. У розмові з президентом України Володимиром Зеленським Роберт Голоб зазначив, що Словенія особливо виступає за реконструкцію міста Ізюму у східній частині Харківської області", - повідомила пресслужба словенського уряду у “Твіттері”.

Голоб також обговорив із Зеленським просування України на шляху зближення з Європейським Союзом і НАТО.

Нагадаємо, сьогодні до України прибули премʼєри Ховартії, Словаччини і Словенії. Вони візьмуть участь у саміті з нагоди деокуації Бучі. 

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