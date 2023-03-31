Прем'єр Словенії заявив про зацікавленість у відновленні Ізюму

Роберт Голоб також обговорив із Зеленським просування України на шляху зближення з Європейським Союзом і НАТО.

Прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб, який перебуває в Києві з візитом, провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, де заявив, зокрема, що його країна зацікавлена у відновленні постраждалого від війни міста Ізюм.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Словенія зацікавлена в участі в післявоєнному відновленні України. У розмові з президентом України Володимиром Зеленським Роберт Голоб зазначив, що Словенія особливо виступає за реконструкцію міста Ізюму у східній частині Харківської області", - повідомила пресслужба словенського уряду у “Твіттері”.

Голоб також обговорив із Зеленським просування України на шляху зближення з Європейським Союзом і НАТО.

Нагадаємо, сьогодні до України прибули премʼєри Ховартії, Словаччини і Словенії. Вони візьмуть участь у саміті з нагоди деокуації Бучі.