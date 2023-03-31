Помер поранений на війні чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу Віталій Мерінов

У перший день повномасштабного вторгнення він пішов захищати Україну.

У госпіталі помер поранений у бою чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, член виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради Віталій Мерінов.

Про це повідомив Івано-Франківській міський голова Руслан Марцінків у Фейсбуці.

"Непоправна втрата для Івано-Франківської громади. Вночі від отриманих у бою травм у госпіталі помер Віталій Мерінов", - написав Марцінків.

Він нагадав, що Віталій Мерінов - чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон України з універсального бою, майстер спорту з боксу. Був членом виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, депутатом міськради минулого скликання.

У перший день повномасштабного вторгнення Мерінов пішов захищати Україну. Зазнав поранення в ногу, а після одужання повернувся на фронт. У Віталія залишились дружина та дворічна донька.

Нагадаємо, 27 березня помер у лікарні польський волонтер, який доставляв гуманітарну допомогу в Україну.