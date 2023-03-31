Україна отримала від німців 423 тонни енергетичної допомоги

Україна отримала від німецьких партнерів енергетичне обладнання загальною вагою 423 тонни.

Про це йшлося під час зустрічі у Берліні міністра енергетики України Германа Галущенка з державним секретарем Офісу Федерального канцлера Німеччини Йоргом Кукісом.

Загалом Україна отримала від німців 55 вантажів енергетичної гуманітарної допомоги.

Галущенко також підкреслив важливість внеску ФРН до Фонду енергетичної підтримки України, створеного при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства, у розмірі 129,5 млн євро.

Сторони під час зустрічі, зокрема, наголосили на важливості зеленої трансформації та позбавлення залежності від російських енергетичних ресурсів, а також обговорили напрями співпраці у відбудові українського енергосектору.

Зокрема, є величезний потенціал двостороннього співробітництва у сфері виробництва та транспортування водню. Німеччина розглядає відповідні проєкти, серед яких − можливу модернізацію української ГТС для транспортування водню.

Нагадаємо, у четвер Міністерство оборони Німеччини оприлюднило перелік останньої наданої Україні військової допомоги.